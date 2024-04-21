Метеопатам будет трудно: сколько магнитных бурь ожидается в конце апреля и когда ждать ударов

Специалисты центра исследования по космической погоде опубликовали график магнитных бурь до конца апреля 2024 года. Метеопатам придется пережить два сильных геомагнитных шторма.

По данным сервиса Meteoagent, мощные четырехбалльные геомагнитные возмущения на Земле продлятся 21 и 23 апреля. Ужесточить штормы могут 28 и 29 апреля, однако это лишь предварительный прогноз.

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Магнитные бури сегодня, завтра и до конца апреля 2024 года:

Магнитные бури в апреле 2024 года. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Воздействие магнитных бурь на людей

Магнитные бури могут влиять на людей, особенно тех, кто имеет определенные чувствительности и склонности к реакциям на изменения в геомагнитной среде. Это явление известно как "метеопатия" или "геомагнитная чувствительность".

Некоторые люди сообщают о физических и эмоциональных симптомах во время магнитных бурь, таких как:

Головные боли и мигрени: изменения в магнитном поле Земли могут влиять на центральную нервную систему, вызывая головную боль, мигрени и повышенную чувствительность к свету и звуку.

Тревога и депрессия: некоторые люди ощущают ухудшение настроения во время магнитных бурь. Изменения в магнитном поле могут влиять на выработку нейромедиаторов в мозге, таких как серотонин, что может влиять на уровень тревоги и депрессии.

Тревога и расстройства сна: магнитные бури могут приводить к возбуждению и тревожности, что может осложнить засыпание и качество сна.

Сбои в работе сердечно-сосудистой системы: у некоторых людей магнитные бури могут приводить к изменениям в кровообращении и артериальном давлении.

Повышенная усталость: люди могут испытывать усталость и усталость во время магнитных бурь.

Хотя некоторые исследования подтверждают связь между магнитными бурями и физическими/эмоциональными симптомами, существуют и опровергнутые теории. Большинство ученых соглашаются, что для большинства людей магнитные бури не оказывают серьезного влияния на их здоровье. Однако важно учитывать индивидуальные особенности и реакции на внешние стимулы.

Важно! Если вы чувствуете себя плохо в период магнитных бурь, не занимайтесь самолечением и обратитесь за советом к врачу.

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