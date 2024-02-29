Миф о здоровых людей в СССР: как было на самом деле

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Так, друзья — сегодня будет интересный пост с разоблачением очередного мифа любителей СССР, который кочует из форума в форум и из блога в блог — якобы в СССР все люди были здоровыми, почти ничем не болели и жили очень долго — не чета современным. "А сейчас что? ГМО наелись, за компьютером спину испортили, на лавочке посидеть и в домино поиграть у подъезда не вышли — вот и здоровья никакого нет!" — рассказывают свои сказки фанаты совка.

На самом же деле всё было с точностью до наоборот — среднестатистическое здоровье среднего человека в СССР было значительно хуже, чем в наши с вами дни — и это связано с множеством факторов, о которых я расскажу вам в сегодняшнем посте, перечислив их в отдельных разделах поста.

Итак, в сегодняшнем посте — разоблачаем миф о каком-то там "особом здоровье" людей в СССР.

Плохое питание.

Начнём с того, что является чуть ли не главной (по крайней мере — одной из основных) составляющих здоровья — питании. Правильное питание очень важно для поддержания нужного баланса жира и мышц в организме — даже если вы каждый день занимаетесь атлетической гимнастикой, но при этом неправильно питаетесь — то никакого толка не будет, питание это примерно 50% важности в деле достижения нормального телосложения — тренировки занимают лишь 25%, и ещё 25% — режим дня.

Так вот, в совке с более-менее правильным питанием всё было очень плохо. Среднестатистический советский человек потреблял очень мало белка — так как нормальное мясо и рыба были дефицитом, даже обычную курятину (которая свободна продаётся в любых странах третьего мира) было не достать, не говоря уже о каких-то там морепродуктах — их не было вовсе. Дефицитом были и нормальные овощи/фрукты — что-то более-менее свежее можно было купить только в летнее время года, тогда как зимой огурцы и помидоры на много месяцев пропадали из магазинов — именно поэтому в совке все и занимались "закатками", закатывая с лета в трехлитровые банки помидоры и огурцы.

Вместо этого стол среднего советского человека был пресыщен так называемыми "медленными углеводами" — множеством всевозможных каш, макаронных изделий, хлеба, картошки, а также изделий их теста. Эти продукты давали много энергии на целый день и оставляли ощущение сытости, но вместе с тем несли для организма мало полезного — о чём в СССР никто особо не задумывался — сыт сегодня, да и ладно. Кстати, отчасти именно поэтому "лучшее в мире советское мороженое" казалось таким вкусным — народ в СССР жил в перманентном дефиците белка, и любой продукт с молочным протеином (мороженое, сухое молоко, сгущёнка, конфеты "сливочная помадка") казался чем-то невероятно вкусным.

В результате такого многолетнего плохого и неправильного питания люди получали "классические советские фигуры" — мужчины были либо тощими, с явным недостатком мышечной массы и торчащими ребрами, либо одутловатыми, с ярко выраженным брюшком и намечающимися проблемами с опорно-двигательным аппаратом (гипертрофированными лордозом/кифозом). Человека нормального сложения встретить было не так-то и просто — чаще всего фигуры отражали многолетнее неправильное питание, которое в СССР было нормой.

Отсутствие спорта.

Да-да, вы не ослышались — именно отсутствие спорта. Действительно — в массовой культуре СССР пропагандировал себя как невероятно спортивную державу, постоянно рисовал плакаты с легкоатлетами и футболистами, а также придумывал лозунги вроде "О спорт — ты мир!" и "Молодёжь — на стадионы!". На самом деле вся эта спортивная петрушка была нужна в СССР только лишь для пропаганды советского образа жизни (мол, в СССР все спортивные благодаря Компартии и верному курсу), но в общем-то она имела мало общего с жизнью 95% населения.

Давайте скажем честно — кроме детей на физкультуре и профессиональных спортсменов спортом в СССР никто не занимался. Ещё в институтских и всяких других комсомольских секциях человека могли заставить получить разряд по какой-нибудь там стендовой стрельбе или лыжам — но после окончания ВУЗа человек в 95% случаев забывал о своём увлечении и завязывал со спортом навсегда. Максимум, что могли себе позволить советские граждане — какую-нибудь бестолковую утреннюю гимнастику (либо такую же дневную, называемую "производственной"), которая состояла из абсолютно бесполезных и никчёмных двух притопов, трёх прихлопов и вращения зада вокруг собственной оси.

Проще говоря — в СССР не было никакой культуры постоянного поддержания здоровья при помощи спорта. Да, отдельные энтузиасты ходили в бассейн, на тренировки по лёгкой атлетике и катались на лыжах зимой — но это был весьма небольшой процент граждан. Основная же масса предпочитала проводить своё свободное время в кухонных посиделках либо развалившись перед телевизором с газетой — из-за чего уже к 45-50 годам получала проблемы с ногами, спиной и прочее подобное.

Плохая "бесплатная" медицина.

Медицина в СССР считалась "бесплатной", но на самом деле таковой не была — точно так же, как и в случае с "бесплатными" квартирами, медицинский бюджет формировался из общего бюджета СССР — а значит, из налогов всех работающих граждан. Тем не менее, медицина считалась "бесплатной", и лучше всего это было видно по отношению медицинского персонала к гражданам — отношение было часто хамским, формальным и в стиле "вам что, больше всех надо? Берите, что дают, а то и этого не будет! Следующий". В недавнем посте я уже рассказывал о советской стоматологии — большинство тезисов оттуда, касающихся качества материалов и обслуживания, можно перенести и на остальную медицину.

Помимо этого, о хреновом качестве советской медицины говорит также существование в СССР целого пласта "параллельной народной медицины" — когда советские эскулапы не могли вылечить ту или иную болячку или лечили человека вообще не от того, что у него болит — он обращался к так называемой "народной медицине" а-ля "одна древняя бабушка знает, как это вылечить лучше".

Все эти рецепты, надо которыми сейчас все смеются в интернете — вроде тех, что подорожник надо прикладывать ко лбу в 12 часов дня, а лопух в 12 часов ночи к жопе — все они пошли ещё из совка. Из-за отсутствия нормальных лекарств и средств диагностики народ изобретал собственные методы лечения из подручных средств — которые можно было найти на огороде или в шкафу. Все эти бесконечные домашние настойки, отвары, смеси, сода, хлорка, эмульсии и чайный гриб, подаваемые как панацеи от всех болезней — всё это родилось в СССР. Кстати, вот вам ещё один из признаков типичного совка — он обязательно верит, что от той или иной болезни есть какое-то "народное средство", при помощи которого вроде бы вылечилась подруга жены товарища знакомого двоюродного брата, и которое "власти скрывают от народа".

В общем, медицина в СССР была очень так себе, о чём говорит и состояние зубов, и общий внешний вид "благополучных советских граждан".

Тяжёлая работа.

Помимо неправильного питания, отсутствия спорта и некачественной медицины — на здоровье советского человека влияла также и тяжелая работа. Несмотря на все россказни о какой-то там "механизации", ручной труд (и часто очень тяжелый) оставался в СССР основной всей экономики — причём женщины привлекались к тяжёлому труду (вроде рытья канав или укладывания шпал) наравне с мужчинами.

Как какая-то особая долесть, в СССР подавались так называемые трудовые подвиги — это когда человек, не щадя своего здоровья, рвал на работе в три смены, выполняя "несколько норм плана". Про то, какое здоровье человек получал из-за этого в итоге — никто не думал и не говорил. "Сгореть на работе" считалось чем-то почётным — если тебя вынесли из цеха после смены — так ты молодец, пожертвовал собой ради "общего блага на Земле и будущего Коммунизма", а что с тобой при этом случилось — наплевать. Что самое интересное — такое рвачество в итоге обходилось государству дороже — так как человек раньше времени подрывал здоровье и не мог больше работать, выходя на пенсию по инвалидности.

Помимо тяжелой работы, на здоровье также негативным образом влияли и сами советские предприятия — заводы строились абсолютно без учета влияния на экологию, и часто советские моногорода (которых особенно много в азиатской части РСФСР) жили, буквально окутанные смогом заводских выхлопов — в то время это никого не волновало...

Эпилог.

Ну что тут сказать? Как видите — реальная жизнь в СССР и реальные советские люди стояли очень далеко от тех картин, которые рисовали пропагандисты. Из-за плохого питания и экологии среднестатистический советский человек уже к 35-40 годам терял часть зубов, из-за отсутствия спорта и наличия вредных привычек (в СССР все мужчины и немалая часть женщин курили) уже к 50-55 годам обзаводился брюшком и вечно согнутой спиной, а к 60 годам чаще всего превращался в старика.

В наши дни всё иначе — и питание другое, и работа не такая тяжелая, и люди наконец-то поняли, что здоровье — это не десяток таблеток, прописанных врачом, а постоянная, в течение всей жизни, работа над собой.