Микс брюки-юбка: как стильно носить новый тренд 2024 года

Юбка, одетая поверх брюк, – это не просто модный тренд сезона весна-лето 2024, но и отличный способ создать оригинальный и стильный образ.

Этот прием позволяет сочетать в одном комплекте комфорт брюк и женственность юбки, а также подчеркнуть вашу индивидуальность. Кроме того, это выглядит смело и стильно. Об этом пишет Радиотрек.

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Как стильно носить юбку поверх брюк?

Деним + клетчатая юбка: Соедините джинсовую куртку и брюки с клетчатой юбкой-миди, чтобы получить интересный уличный образ.

Брюки в полоску+жакет+клетчатая юбка: Наденьте слегка расклешенные брюки в тонкую полоску с интересным жакетом и кофтой на замке. Добавьте клетчатую мини-юбку с двумя ремнями и кроссовки в тон цвету юбки. Этот образ будет очень эффектным.

Наденьте слегка расклешенные брюки в тонкую полоску с интересным жакетом и кофтой на замке. Добавьте клетчатую мини-юбку с двумя ремнями и кроссовки в тон цвету юбки. Этот образ будет очень эффектным. Костюм+рубашка+платье: Чтобы однотонный серый костюм со штанами и белой рубашкой не выглядел скучно, дополните его платьем-бандо, надев его сверху на рубашку и брюки.

Однотонное платье + брюки: Однотонное платье-миди в дуэте с такими же длинными классическими брюками, дополненное ожерельем из жемчуга, поможет создать сдержанный элегантный образ.

Однотонное платье-миди в дуэте с такими же длинными классическими брюками, дополненное ожерельем из жемчуга, поможет создать сдержанный элегантный образ. Платье-туника с принтом + брюки: Платье-туника с принтом в тон вместе с брюками будет выглядеть спокойно и даже несколько по-домашнему.

Платье-туника с принтом в тон вместе с брюками будет выглядеть спокойно и даже несколько по-домашнему. Трикотажная юбка + брюки: Белые брюки и майка будут свежо и нестандартно смотреться в комплекте с трикотажной юбкой.

Не бойтесь экспериментировать! Выбирайте юбки разных фасонов и цветов, сочетайте их с разными брюками и аксессуарами, чтобы найти свой неповторимый стиль.

Напомним, мы уже писали, какие платья будут в моде летом-2024.

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