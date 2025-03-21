Милые храпуны: топ интересных фактов о мопсах

Мопсы – это очень милые, доброжелательные и игривые собаки, которые способны стать настоящим источником радости и антистресса для своих хозяев. А благодаря забавным проделкам эти пушистики часто становятся настоящими звездами социальных сетей. И хотя кажется, что мы знаем о них все, мопсам есть чем удивить.

Эта порода с большими выразительными глазами и характерной плоской мордашкой была любимицей китайской знати. Считалось, что мопсы приносят счастье и обилие в дом. В середине XVI века турецкие моряки впервые завезли этих собачек в Европу, где они также быстро стали любимцами аристократов. Сегодня мопсы остаются настоящими компаньонами, которых обожают за их ласковый характер и любовь к общению. Правда, они могут быть удивительно упрямы и требовательны к сведению. Об этом пишет hochu.

Эти собаки очень чувствительны к пище: мопсы не знают меры в питании, поэтому легко набирают лишний вес. Чрезмерное лакомство может навредить их здоровью, поэтому важно контролировать рацион. Несмотря на свои небольшие размеры, мопсы стали героями известных кинофильмов и мультфильмов, среди которых "Люди в черном", "Митчеллы против машин", "Патрик" и "Kingsman: Тайная служба".

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Из-за особенностей телосложения эти собаки часто храпят во время сна, а иногда могут удивить своей естественной склонностью к метеоризму. Мопсы линяют почти постоянно, а в периоды сезонной смены шерсти – еще больше. Поэтому тем, кто слишком беспокоится о чистоте или аллергии, стоит хорошо взвесить свое решение перед тем, как завести такого хвостатого друга.

Жара и физическая перегрузка даются мопсам тяжело. Потому длительные походы в горы или день под палящим солнцем на пляже для них не подходят. Больше всего они любят находиться рядом с людьми. Мопсы часто называют "тенью хозяина", ведь они буквально не отходят от своих любимых людей ни на шаг.

Несмотря на все, мопсы являются достаточно уязвимой породой со склонностью к различным заболеваниям, поэтому нуждаются в регулярном ветеринарном уходе. Зато преданность и любовь, которыми они отвечают на вашу заботу, делают этих маленьких собачек настоящими членами семьи.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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