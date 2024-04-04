Минус 5 лет гарантировано: как красить брови, чтобы выглядеть моложе

Брови – это не просто рамка для глаз, но и важный элемент, влияющий на всеобщее восприятие возраста. С помощью нескольких несложных приемов можно зрительно омолодить лицо, сделав брови более выразительными. Помните, что цвет бровей и их форма сильно влияют на внешность. Поэтому не следует делать слишком темные брови неестественной формы. Об этом пишет Радиотрек.

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Освещение:

Темные брови могут зрительно старит.

Светловолосым рекомендуется использовать натуральные тона: темно-коричневый или черный не подойдут, а светло-коричневые или сероватые оттенки будут выглядеть мягче.

Освещение бровей поможет "открыть" взгляд и сделать его более свежим.

"Лисий эффект":

Слегка скорректируйте кончики бровей, "вытащив" их к виску.

Эта линия должна быть выше основания брови.

"Лисьящий" эффект визуально поднимет лицо и омолодит его.

Тушь вместо геля:

Натуральный оттенок туши придаст бровям объем и яркость.

Тушь не отягощает взгляд и не делает его тяжелым.

Это отличный способ спрятать седые волоски.

Подвод бровей снизу:

Графическая форма тяготит взгляд.

Проводить линию только по нижнему пределу брови, а затем растушевывать ее вверх.

Зафиксировать волоски гелем, но не зачесывать их вверх – это уже не модно.

Лак для волос вместо геля:

Если гель для бровей закончился, используйте лак для волос.

Нанесите немного лака на щеточку и пройдитесь по бровям.

Также подойдет гель для укладки волос, но не используйте больше одной капельки.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.

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