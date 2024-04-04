Минус 5 лет гарантировано: как красить брови, чтобы выглядеть моложе
Брови – это не просто рамка для глаз, но и важный элемент, влияющий на всеобщее восприятие возраста. С помощью нескольких несложных приемов можно зрительно омолодить лицо, сделав брови более выразительными. Помните, что цвет бровей и их форма сильно влияют на внешность. Поэтому не следует делать слишком темные брови неестественной формы. Об этом пишет Радиотрек.
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Освещение:
- Темные брови могут зрительно старит.
- Светловолосым рекомендуется использовать натуральные тона: темно-коричневый или черный не подойдут, а светло-коричневые или сероватые оттенки будут выглядеть мягче.
- Освещение бровей поможет "открыть" взгляд и сделать его более свежим.
"Лисий эффект":
- Слегка скорректируйте кончики бровей, "вытащив" их к виску.
- Эта линия должна быть выше основания брови.
- "Лисьящий" эффект визуально поднимет лицо и омолодит его.
Тушь вместо геля:
- Натуральный оттенок туши придаст бровям объем и яркость.
- Тушь не отягощает взгляд и не делает его тяжелым.
- Это отличный способ спрятать седые волоски.
Подвод бровей снизу:
- Графическая форма тяготит взгляд.
- Проводить линию только по нижнему пределу брови, а затем растушевывать ее вверх.
- Зафиксировать волоски гелем, но не зачесывать их вверх – это уже не модно.
Лак для волос вместо геля:
- Если гель для бровей закончился, используйте лак для волос.
- Нанесите немного лака на щеточку и пройдитесь по бровям.
- Также подойдет гель для укладки волос, но не используйте больше одной капельки.
Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.
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