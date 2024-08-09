Мирные лилии будут цвести как 'сумасшедшие', если их правильно полить: советы по уходу

Мирные лилии известны своей волшебной красотой, являются удивительно выносливыми комнатными растениями. Они достаточно устойчивы, чтобы выдерживать некоторую халатность.

Однако есть способ усилить цветение этих растений. Об этом сообщает Express.co.uk.

Бананы заполнены калием, принципиальным элементом удобрения, также азотом и фосфором. Калий имеет решающее значение для транспортировки питательных веществ и воды в клетках растений и особенно полезен для цветущих видов, таких как мирные лилии.

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Достаточно положить банановую шкурку в банку с водой, накрыв сверху крышкой, и оставить ее в воде на ночь или несколько дней. Раствор нужно разбавить водой и поливать растения раз в неделю.

Однако можно утверждать, что банановая кожура не является полной заменой удобрения, поскольку в ней не хватает азота.

Несмотря на то, что удобрение для мирных лилий полезно, важно не переусердствовать, поскольку это может привести к появлению коричневых пятен на листьях. Если соцветия зеленее, чем их обычные кремово-белые, это, вероятно, признак слишком большого количества удобрений.

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