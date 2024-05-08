Мировая тенденция для зрелых женщин: стилисты рассказали о новой омолаживающей стрижке без косметических процедур (фото)

Стилисты определили главную модную тенденцию в прическах для лета 2024 года. Они предсказывают популярность вариации на тему удлиненного боба.

Такой выбор стрижки станет идеальным решением для женщин, стремящихся выглядеть моложе и придать свежести своему стилю. В этой статье команда UAportal делится советами по выбору стрижки, которая поможет обновить ваш образ и раскроет, какая прическа возглавит список маст-хевов летнего сезона 2024 года.

Профессионалы в области красоты утверждают, что правильно выбранная прическа может решить несколько задач одновременно: она способна оптически снизить возраст, сгладить морщины и подчеркнуть индивидуальность. Квалифицированный стилист сможет создать такой образ с помощью невесомых текстурированных прядей, которые обеспечат волосам дополнительный объем и подчеркнут линии лица.

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В текущем модном сезоне эксперты особенно советуют дамам в возрасте 40 лет и старше обратить внимание на стрижки каре средней длины, идеально подходящие к любому типу лица и текстуры волос. Чтобы добавить внешности свежести и молодости, можно выбрать вариант с челкой, который выгодно подчеркнет черты лица.

Выбирая омолаживающую стрижку, женщина не только обновляет свой образ, но и выражает свою уникальность и женственность. Стрижка средней длины придаст уверенности, а также обеспечит волосам необходимый объем, природное великолепие и легкость.

Какая самая популярная омолаживающая стрижка на лето 2024

Миди-боб. Источник: Pixabay

Миди-боб, стильная версия классического каре, продолжает быть на вершине модных тенденций в мире причесок. Эта стрижка, которая не выходит из моды уже несколько лет, признана одной из самых стильных. Несмотря на популярность коротких стрижек, таких как пикси, бикси и гарсон, меди-боб остается непревзойденным вариантом, подчеркивающим женскую красоту. Он идеально подходит как для тех, кто стремится сменить имидж, переходя на более короткую длину, так и для тех, кто желает отрастить волосы.

Отличительной особенностью миди-боба является его однородность, без каскадных переходов, обеспечивая плавные линии, обрамляющие шею и легко достигающие плечи. Хотя прямой срез является классическим выбором, существуют варианты с разной длиной прядей, что придает прическе объем и легкость.

Как укладывать стрижку меди-боб

Этот стиль прически обеспечивает легкость в уходе и не требует сложного стайлинга. Ее уникальная многослойность и текстура обеспечивают, что волосы естественно ложатся в необходимую форму после высыхания. Для обладательниц вьющихся волос рекомендуется использовать легкий крем, чтобы подчеркнуть естественную красоту локонов.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших прически для женщин 40+, страдающих от выпадения волос.

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