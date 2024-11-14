Модница такое не наденет: главные антитренды осени-зимы 2024-2025

Зимний сезон 2024 приносит существенные изменения в модные тенденции, отправляя некоторые привычные элементы гардероба в категорию антитрендов. Стиль становится более утонченным и взвешенным, предпочитая функциональность и элегантность.

Антитренды 2024-2025. Источник: Pixabay

Массивные пуховики-коконы уступают место более структурированным моделям, гармонично подчеркивающим силуэт. Вместо агрессивных анималистических принтов в моду входят спокойные однотонные решения и классические узоры, такие как клетка или гусиная кавычка. Об этом пишет Униан.

Чрезмерный декор в виде страз и паеток теряет актуальность – современная мода тяготеет к минимализму и сдержанности. Леггинсы, долгое время являвшиеся неотъемлемой частью повседневного гардероба, теперь уступают место элегантным брюкам прямого кроя и кожаным моделям.

Антитренды 2024-2025. Источник: Pixabay

Антитренды 2024-2025. Источник: Pixabay

В головных уборах также заметны изменения - вместо шапок с актуальными помпонами становятся лаконичные модели из качественных материалов, отличающихся интересной фактурой и плетением. Слишком длинные свитера и кардиганы уступают место более компактным моделям, которые лучше подчеркивают фигуру.

Спортивный стиль, популяризированный во время пандемии, постепенно покидает повседневную моду, уступая место более изысканным образам из кашемира и шерсти. Скинные-джинсы, когда-то незаменимые, теперь уступают более комфортным моделям свободного кроя, от мамс до расклешенных вариантов.

Антитренды 2024-2025. Источник: Pixabay

Новый сезон демонстрирует четкий тренд по элегантности, комфорту и универсальности, отказываясь от избыточности и показной яркости в одежде.

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