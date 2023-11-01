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Лайфхаки

Модницы подсказали действенный лайфхак, благодаря которому вещи будут пахнуть духами дольше

Цихоцкая Мария

Модницы подсказали действенный лайфхак, благодаря которому вещи будут пахнуть духами дольше

Модницы поделились одним полезным советом, который поможет сохранить аромат своих любимых духов на одежде в течение всего дня. Для этого вам понадобится обычный ингредиент, который можно найти в кухне у каждого – рис.

Об этом пишет Радиотрек.

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Возьмите небольшую столовую ложку сырого риса и поместите его в небольшой мешочек или просто поверните в салфетку. Затем осторожно распылите немного своего любимого духа на этот сверток и поместите его в ваш гардероб.

Таким образом, ваши вещи быстро абсорбируют аромат духов. Это позволит вам наслаждаться отличным ароматом, даже в случаях, когда вы забыли использовать парфюм перед выходом из дома.

Напомним, мы уже писали, как наносить духи, чтобы держались дольше.

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