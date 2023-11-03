Модницы подсказали, как сделать пудровый маникюр в домашних условиях

Большинство женщин выбирают гель-лак для маникюра. Однако теперь есть отличная альтернатива гелевому покрытию - Dip-система, которая не требует использования лампы и придает прочность ногтям, похожую на достигаемую при наращивании гелем. ТСН расскажет, как сделать крепкий маникюр дома.

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Преимущества новой Dip-системы:

Простота

Процесс состоит из двух шагов – нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру.

Прочность материала

После активации, Dip-пудра становится очень жесткой, похожей на акрил.

Гипоаллергенность

Эта система не вызывает аллергических реакций и не проникает вглубь ногтя.

Длительность

Покрытие держится минимум три недели, не отслаивается и не шелушится.

Усиление тонких ногтей

Даже при тонких ногтях Dip-система предотвращает их ломку.

Без запаха

Запах возникает только при активации, но быстро исчезает.

Устойчивость к выгоранию

Цвет не меняется и не выгорает на солнце.

Как наносить Dip-пудру:

Нанесите тонкий пласт Dip-базы на ногти. Сушка лампой не требуется.

Окуньте ноготь в баночку с Dip-пудрой.

Удалите избыточную пудру с помощью щеточки или кисточки.

Вы можете нанести второй слой базы, если требуется более насыщенное покрытие. Для лучшего эффекта рекомендуется два слоя.

После каждого слоя обязательно нанесите активатор, избегая участков у кутикулы.

Сравните ногти с помощью пилы и бафика, чтобы устранить неровности.

Завершите, покрыв ногти Dip-топом.

Готово, вы создали поразительный маникюр. Для удаления используйте обычный растворитель для лака, но не гель-лака или фрезер.

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