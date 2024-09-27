Модный ''переворот'': этой осенью в трендах маникюра оказались ''голые ногти'' (фото)

В мире маникюра снова происходит модный "переворот": девушки начали отдавать предпочтение японскому маникюру. Этот стиль завоевал любовь женщин благодаря своей аккуратности и элегантности.

Многие отказались от длинных ногтей с неоновым гель-лаком и наоборот стремятся к более естественному виду. Об этом пишет команда UAportal.

Пример японского маникюра. Источник: Instagram

Специалисты считают, что теперь тренды в моде акцентируют внимание на удобстве и натуральности. Японский маникюр оказался отличным вариантом для тех, кто хочет избавиться от зависимости от геля. Главное преимущество этого маникюра заключается в создании эстетичного и естественного блеска.

Пример японского маникюра. Источник: Instagram

В салонах маникюр делают любым удобным для клиента способом. Далее в обработанный ноготь втирается паста на основе пчелиного воска, которая предназначена для заполнения микротрещин и мелких расслоений. Хотя она не восстановит форму ногтя, однако она снабдит его полезными веществами. Затем мастера наносят пудру с кремнием, которая запаивает чешуйки, придавая ногтю естественный блеск.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие стильные варианты маникюра можно сделать дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!