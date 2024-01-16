Могут нанести вред организму: какими дезодорантами не следует пользоваться
Косметика, которую мы каждый день наносим на кожу, может оказывать влияние на организм не в меньшей степени, чем продукты питания. Регулярное использование дезодорантов, особенно содержащих алюминий, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Об этом пишет Ukr.media.
Алюминий – это металл, который может проникать в организм через кожу. Он скапливается в лимфатической системе и вызывает нарушение ее работы. Это может привести к таким проблемам, как:
- Нарушение лимфатического оттока
- Застой жидкости в организме
- Повышенный риск развития онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы
Кроме того, содержащие алюминий дезодоранты могут вызвать закупорку потовых желез. Это приводит к возникновению неприятного запаха и других проблем с кожей.
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Чтобы избежать риска для здоровья, следует избегать использования дезодорантов с алюминием. Лучше отдать предпочтение биологически чистым дезодорантам на основе натуральных компонентов.
Как предотвратить неприятный запах из подмышек
Чтобы избежать неприятного запаха из подмышек, можно придерживаться следующих рекомендаций:
- Пейте достаточное количество воды.
- Соблюдайте элементарные правила гигиены.
- Используйте натуральные дезодоранты или дезодоранты без алюминия.
Если вы все же решили использовать дезодорант с алюминием, делайте это только в том случае если есть острая необходимость. Например, если вы идете на важную встречу или мероприятие.
Напомним, мы уже писали, чем заменить дезодорант.
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