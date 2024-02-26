Могут нести серьезную угрозу: почему котам запрещены молочные продукты

Мы с детства привыкли видеть, как котики с удовольствием отхлебывают молоко из мисочки. Такие картинки присутствуют в книгах и мультфильмах, так что ассоциация прочно закрепилась. Но на самом деле этим домашним животным нельзя пить молоко – есть несколько причин. Главная причина заключается в том, что у большинства взрослых кошек имеется непереносимость лактозы (молочного сахара). Об этом пишет запад.нет.

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Почему котам запрещено молоко

В отличие от людей, у кошек непереносимость лактозы – это гораздо более распространенная особенность пищеварительной системы.

У котят вначале есть ферменты, помогающие усваивать лактозу из материнского молока. С возрастом они исчезают. О непереносимости можно узнать по следующим симптомам со стороны пищеварения, которые возникают в течение 12 часов после употребления молока:

Диарея

Рвота

Боль в животе

Чрезмерное газообразование

Даже если ваш кот исключение и может переваривать лактозу – все равно не стоит давать молоко. Вторая причина состоит в том, что оно содержит много жиров. А почти все коты подвержены ожирению, так что лишние жиры им не нужны. Кроме того, в молоке могут быть разные консерванты или добавки. И, опять же, лактоза – это сахар.

Да, молоко имеет полезные вещества. Но котик должен получать все необходимое из специального сбалансированного корма. Кошки – хищники, и их организм приспособлен усваивать питательные вещества из мяса, в т.ч. в виде влажного или сухого корма.

Почему коты любят молоко

Как и некоторые люди, коты не прибегают к размышлению о диете, а едят то, что им нравится. Многие опекуны кошек скажут, что их любимец обожает молоко. Причина этой любви кроется в содержании жиров, которые как раз являются одной из причин запрета молока для кошек.

Можно ли котам сыр

Сыр котам также запрещен из-за лактозы, избытка жиров, добавки и высокой концентрации соли.

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Можно ли йогурты, сметану, кефир

Хотя эти кисломолочные продукты содержат полезные бактерии, облегчающие пищеварение, они также богаты жирами и могут иметь вредные для кошек добавки вроде ксилитола. Если очень хочется угостить котика, лучше выбрать натуральный греческий йогурт без каких-либо примесей.

Можно ли котам безлактозное молоко

Теоретически можно, но следует помнить о содержании жиров и потенциальных добавках. А еще принять тот факт, что котам достаточно чистой питьевой воды. Правильно подобранный корм, немного лакомства и много воды – вот что нужно вашему любимцу. В крайнем случае, можно поискать в зоомагазинах специальное молоко для кошек, безопасное для них.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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