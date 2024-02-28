Могут погибнуть: какой водой нельзя поливать комнатные цветы

Многие думают, что поливать комнатные растения можно обычной водой из-под крана. Это не совсем так. На самом деле вода из-под крана может быть вредной для ваших комнатных растений.

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Следуя этим простым советам с сайта prostoway, вы сможете обеспечить своим комнатным растениям необходимую им влагу и сохранить их здоровыми и красивыми.

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Вода из крана может содержать хлор и другие химические вещества, которые вредят корневой системе растений.

Жесткая вода, в которой много магния и кальция может привести к задержке роста и развития растений.

Соли, содержащиеся в водопроводной воде, могут накапливаться в почве и вредить полезным микроорганизмам.

Чтобы ваши комнатные растения были здоровыми и красивыми, важно использовать для полива чистую отфильтрованную воду.

Вот несколько советов, как правильно поливать комнатные растения.

Используйте отфильтрованную или дистиллированную воду.

Дайте воде отстояться в течение 24 часов, чтобы хлор выветрился.

Поливайте растения только тогда, когда почва просохнет на ощупь.

Не переувлажняйте почву, это может привести к загниванию корней.

Выливайте лишнюю воду из поддона после полива.

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