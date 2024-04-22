Могут пострадать почки: почему нужно контролировать, пьют ли собаки и кошки воду

Вода – это основа жизни, и это особенно актуально для наших пушистых друзей. Организм собак и кошек состоит на 70% из воды, и она играет жизненно немаловажную роль во всех химических процессах организма.

Как сообщили ветеринары, необходимое ежедневное количество воды для собак зависит от его веса. Норма составляет примерно 60 мл на каждый килограмм веса в день. Например, собака весом 5 кг должна выпивать примерно 300 мл жидкости в день, а 50-килограммовая собака – 3 литра.

Взрослым кошкам рекомендуется потреблять от 150 до 300 мл воды в сутки в зависимости от размера, активности, типа пищи и других факторов.

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Как стимулировать питомца пить больше воды:

Обеспечьте доступ к чистой и свежей воде. Меняйте воду каждый день и мойте миску. Разместите миски с водой в нескольких местах по дому. Это поможет вашему питомцу всегда иметь доступ к воде. Добавьте в воду немного мясного или овощного бульона. Это может сделать воду более вкусной для вашего питомца. Во время жары предлагайте питомцу кубики льда. Лед не только поможет ему остыть, но и станет источником воды. Используйте поилку-фонтанчик. Эти поилки постоянно циркулируют воду, что делает ее более привлекательной для некоторых животных. Обратите внимание на рацион – собаки и кошки, питающиеся влажным кормом, могут пить меньше воды, чем едящие сухой корм.

Когда обращаться к ветеринару:

Если ваш питомец внезапно начал пить гораздо больше или меньше воды, чем обычно.

Если вы заметили другие изменения в поведении вашего питомца, такие как вялость, потеря аппетита, рвота или диарея.

Если ваш питомец имеет хронические заболевания, такие как заболевания почек или диабет.

Помните: вода – это основа здоровья вашего питомца. Следите за тем, чтобы он всегда имел доступ к чистой и свежей воде, и обращайтесь к ветеринару, если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения.

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