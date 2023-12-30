Могут повредить ДНК: ученые предупредили об опасности УФ-сушилок лака для ногтей

По последним научным исследованиям, обнаружено, что популярные УФ-сушилки для ногтей, используемые для отверждения гелевого маникюра, могут вызвать повреждение ДНК рук и способствовать мутациям.

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Это новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, раскрывает влияние ультрафиолетового излучения этих устройств на клетки человека.

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Ультрафиолетовые сушилки для ногтей стали популярны в салонах красоты, однако исследование показало, что под влиянием их излучения происходит повреждение митохондрий и ДНК, а также гибель клеток. Эксперименты указывают, что даже короткое время под УФ-светом может оказать негативное влияние.

Авторы исследования отмечают необходимость дополнительных эпидемиологических исследований, чтобы точно определить риск рака для тех, кто регулярно пользуется УФ-сушилками для ногтей. Однако эти результаты создают основания для дальнейшего изучения и понимания возможных угроз и мер безопасности использования этих устройств.

Напомним, в последнее время растет популярность японского маникюра.

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