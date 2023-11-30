Могут расти в тени: 8 комнатных растений, не требующих большого количества света

Зимний период характеризуется не только отсутствием солнца, но и короткими световыми сутками. Комнатные растения особенно чувствительны к недостатку света, поэтому приходится решать этот вопрос, используя специальные лампы или передвигая вазоны в более освещенные части дома или квартиры. Но как выбрать растения тем, у кого окна в основном расположены на северной стороне? В таком случае можно приобрести растения, не требующие много света и отлично чувствующие себя в условиях тени. Real Simple подскажет, какие растения прекрасно чувствуют себя в тени.

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Папоротник-микадо

Миниатюрная версия популярного растения-дракончика – папоротник микадо, является частью рода драцены, известного своей способностью хорошо расти в тени. Это растение, хотя более активно растет при ярком свете, легко адаптируется к условиям недостаточного освещения.

Микадо также хорошо растет в сухом месте, поскольку она имеет большие корневые комки, удерживающие воду в случае засухи.

Переромия туполистая

Пеперомия туполистая – универсальное растение из семейства перечных. Эти цветы любят яркий косвенный свет, но отлично растут и в условиях ограниченного освещения. Пеперомии не терпят прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к их пересушиванию. Эти растения, которые являются полусуккулентами и могут сохранять влагу в своих мясистых стеблях или листьях.

Серебристый филодендрон

Серебристый филодендрон, известный как атласный потос, не нуждается в специальном уходе. По словам Лизы Элдред Стейнкопф, автор книги о комнатных растениях, эти красавцы могут существовать в условиях тени без прямого света и подождать с поливом, пока верхний слой почвы полностью не высохнет.

Сингониум

Сингониум имеет длинные стебли и прекрасно растет в тени. Стейнкопф рекомендует выбирать зеленый сорт, хорошо растущий в ограниченных световых условиях, и подчеркивает важность поддержания равномерной влажности для наконечника стрелы, нуждающегося в влажных условиях.

Папоротник "Птичье гнездо"

Папоротник "Птичье гнездо" и другие виды папоротника спокойно переносят плохое освещение. Хотя они считаются капризными, следует лишь следить за влагой и размещать ее в поддонах с галькой.

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Неоновый эпипремнум

Неоновый эпипремнум, в отличие от других видов, не переносит прямого солнечного света и придает яркости любому пространству. Обеспечьте растению периодический полив и избегайте пересушивания почвы.

Виноградный плющ

Виноградный плющ или дубовый плющ выращивается легко и хорошо переносит условия с ограниченным светом. Плющ требует равномерного увлажнения, если поливать его слишком много, он может слишком быстро расти.

Калатея

Калате хорошо переносят условия низкой освещенности. Но это растение довольно требовательное: их следует поливать бутилированной водой и создать повышенный уровень влажности.

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