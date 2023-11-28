Мокрое полотенце и чашка: качественные способы быстро почистить микроволновку

Микроволновая печь – незаменимый помощник на кухне, но она может быстро запачкаться, если не чистить ее регулярно. Загрязненные микроволновые печи могут являться источником бактерий и неприятных запахов.

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К счастью, есть несколько способов без особого труда почистить микроволновку, не поцарапав ее поверхность. Для начала эксперты советуют бумажными полотенцами или салфетками удалить остатки пищи и жира с внутренних поверхностей микроволновки. Если остатки пищи засохли, вы можете смочить их теплой водой и через 10-15 минут протереть губкой.

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Четыре способа быстро отмыть микроволновку

Можно использовать кухонную губку. Ее нужно смочить в воде и добавить небольшое количество моющего средства. Подавите ее немного в руках, чтобы средство распенилось. Уложите мокрую губку в микроволновку и запустите устройство на 30 секунд. Благодаря влаге, которая распространится по печке, застывшая грязь и жир размякнут и вам легче будет его удалить.

Другой способ – чашка с водой и кусочками лимона. Вместо чашки можно использовать миску, подходящую для разогрева продуктов в микроволновке.

Заполните емкость на треть горячей водой и добавьте несколько кусочков лимона. Затем поставьте в микроволновку и включите ее. Надо дождаться, чтобы вода начала кипеть. Не открывайте дверцу минуты 4-5, чтобы грязь размягчилась. Затем с помощью влажной тряпки из микрофибры протрите печку изнутри.

Мокрое полотенце – еще один простой трюк, чтобы очистить духовку изнутри. Нужно просто смочить хлопчатобумажное полотенце (без этикеток и каких-либо элементов декора) и поставить его в микроволновку на 1-2 минуты.

Когда микроволновка выключится, подождите 5 минут и затем тем полотенцем, которое было в печке, тщательно протрите загрязнение.

Пищевая сода тоже помогает тщательно почистить микроволновку.

Смешайте столовую ложку соды с чайной ложкой воды, перемешайте и нанесите смесь на грязные места. Через 10-15 минут протрите грязь влажной губкой.

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