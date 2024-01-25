Моль больше не будет трогать вашу одежду: простые народные способы, которые уничтожат вредителей

Бытовая моль – это разновидность вредных насекомых, которая может нанести значительный ущерб вещам и продуктам в вашем доме. Она особенно агрессивна к материалам, содержащим мех и шерсть, поскольку его питание базируется на кератине.

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Благодаря особенностям желудка моль может эффективно переваривать этот материал, производя необходимое количество кислоты.

Самый распространенный вид бытовой моли – платяная, пищевая или шубная моль. Шубная моль портит вещи из натуральных материалов, особенно производимых из меха. Платяная моль появляется в изделиях из шерсти или меха, незаметно повреждая их структуру. А пищевая моль портит продукты и заражает их своими личинками.

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Бабочки моли избегают яркого света, поэтому их можно встретить в комодах, кладовых и шкафах или полках с одеждой.

Методы профилактики распространения этих насекомых зависят от их вида, а выбор средств борьбы с ними может варьироваться от химических препаратов до народных методов.

Если вы обнаружили в своей одежде дыры, это может быть признаком того, что у вас завелся бельевой червец. Эти маленькие существа лакомятся натуральными волокнами, такими как шелк, мех, шерсть и лен. Они могут нанести значительный вред вашей одежде, если их немедленно обнаружить и уничтожить.

Как избавиться от моли в вещах:

Если одежда сильно повреждена, ее, к сожалению, придется выбросить. Если моль не сильно повредила вещи, их можно обеззаразить. Для начала стирайте одежду в стиральной машине при высокой температуре, чтобы уничтожить личинки моли. Затем обработайте шкаф или полки, где хранилась одежда. Это поможет удалить яйца и личинки моли, которые могут быть скрыты в труднодоступных местах.

Используйте раствор уксуса (2 часа уксуса и 4 части воды). Затем в шкаф положите пакетики с лавандой или другими ароматными травами. Миль не любит сильные запахи, такие как лаванда, гвоздика, розмарин или мята. Вы можете положить эти ароматные травы в тюлевые мешочки или пропитать ватные шарики эфирным маслом.

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Также разложите в шкафу, где лежит ваша одежда, листики лаврового дерева. Они враги этих вредителей.

Сезонную одежду, которую вы не носите, следует хранить в герметичных пакетах или картонных коробках. Это поможет защитить его от моли.

Избегайте использования нафталина. Нафталин является химическим продуктом, который может быть вредным для здоровья. Он также не очень эффективен в долгосрочной перспективе.

Напомним, мы рассказали, как избавиться от пищевой моли на кухне.

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