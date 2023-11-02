Моментально улучшит внешний вид: Что повесить в ванной, чтобы обновить интерьер

Ванные комнаты могут стать вершиной элегантности в вашем доме, если вы правильно разместите акценты и выберете подходящие материалы. Иногда даже самая мелкая деталь может сделать большую разницу.

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Секрет успешного дизайна ванной комнаты заключается в умении выбирать правильные материалы, которые способны превратить обычное пространство в место стиля и комфорта, пишет Homes & Gardens.

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Один из простых трюков, которые могут придать вашей ванной комнате новый вид, – это использование текстильных акцентов. Это могут быть мягкие текстильные аксессуары, нестандартные шторы, полотенца для рук и коврики для пола ванной комнаты. Дизайнеры убеждают, что этот лайфхак действительно действует, и они используют его своими руками.

Текстильные детали могут помочь создать чувство целостности в декоре ванной комнаты, гармонично сочетаясь с другими декоративными элементами.

К примеру, в ванной на фото дизайнеры использовали розовые полотенца, которые создали нежный и немного яркий акцент. Без них комната была бы обычной и невнятной.

На другом изображении дизайнеры использовали серое полотенце, которое гармонично сочетается с бело-серым душем, и бежевый ковер, отлично вписывающийся в палитру пола, создавая уют.

При выборе текстильных деталей следует обращать внимание на материал. Выбирайте текстиль, который не образует плесени, легко ухаживает и быстро сохнет. Выбирая правильные материалы, вы сможете превратить свою ванную в место комфорта и стиля.

Напомним, мы подготовили несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванну. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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