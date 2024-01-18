Морда свиньи, а тело акулы: странного мутанта поймали в Италии (фото)

В Италии поймали редкую рыбу, обитающую на глубине от 100 до 700 метров. Она имеет морду, похожую на свинью, а тело существа похоже на акулье.

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Фотографиями существа поделились на Facebook-странице, посвященной острову Эльба Тосканского архипелага Isola d'Elba App.

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Редкий экземпляр Oxynotus Centrina, обычно называемый "рыбой-свиньей" или "хрюкающей акулой", был найден мертвым в доку Медичи в Портоферрайо на острове Эльба.

Рыбина была чуть больше метра в длину.

В Isola d'Elba App заметили, что Oxynotus Centrina получила свое название из-за того, что издает звук, напоминающий хрюканье свиньи. Эта особь обитает на морском дне на глубине от 100 до 700 метров.

Это редкий вид, который обнаруживается в Средиземноморье, и также считается уязвимым видом.

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