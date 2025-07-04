Морковь будет большая и сладкая: огородники поделились рецептом идеальной подкормки.

Чтобы получить хороший урожай моркови, важно вовремя ее подкармливать. В июле растение особенно нуждается в азоте, поэтому именно этот период подходит для внесения соответствующих удобрений.

Один из эффективных способов – использование натурального "зеленого" удобрения. Для его приготовления берут свежую крапиву, подорожник и одуванчик. Об этом пишет news.ua.

Траву грубо нарезают и наполовину заполняют ею ведро емкостью 10 литров. Затем заливают водой и оставляют настаиваться на солнце в течение недели. Смесь необходимо периодически перемешивать. После настаивания ее процеживают, получая концентрат, который перед поливом разводят – 2 литра настоя на 10 литров воды. Подкормку выполняют под корень, на предварительно увлажненную почву.

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Еще один простой вариант – раствор карбамида. Достаточно растворить столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и полить им растения.

Через 5–6 недель после внесения азотной подкормки моркови понадобится калий. Его можно обеспечить с помощью древесной золы. Для приготовления подкормки два стакана просеянной золы заливают ведром воды, добавляя туда еще один стакан столового уксуса. Полученным раствором поливают грядки.

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