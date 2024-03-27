Морковный кекс с апельсиновой глазурью: постный рецепт

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Разнообразьте меню постным кексом с морковкой! Морковный кекс легко готовится, не требует много времени, а полезной морковки в нем больше, чем муки. Не очень любите морковь - добавьте тыкву, тоже получится вкусно! А сверху - апельсиновая глазурь... Ммм...

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(на форму кирпичик 16х6 см и высотой 5 см)

Кекс:

130 г муки

10 г разрыхлителя двойного действия с натуральным винным камнем

140 г белого сахара

цедра одного апельсина

щепотка соли

1/3 чайной ложки корицы

60 мл апельсинового фреша

80 мл масла подсолнечного рафинированного

250 г моркови (натертой на мелкой терке)

150 г грецких орехов (обжаренных)

Апельсиновая глазурь:

50 мл апельсинового фреша

150 г сахарной пудры

цедра одного апельсина

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Отправляем в миску муку, разрыхлитель двойного действия, сахар, соль, ароматную корицу Professional ТМ "Приправка", цедру апельсина и все перемешиваем.

Шаг 2

Смешиваем в другой миске морковь, апельсиновый фреш, растительное масло и обжаренные дробленые грецкие орехи.

Орехи обжариваем в разогретой до 170°С духовке 10-12 минут, снимаем кожуру, чтобы орех не горчил. Обжаренный орех даст больше вкуса и аромата, чем сырой.

Шаг 3

Соединяем обе массы - это закладка на 2 формы.

Шаг 4

Смазываем формы растительным маслом и присыпаем мукой.

Шаг 5

Выпекаем в форме для кексов при температуре 170°С 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Время выпекания зависит от размера формы.

Шаг 6

Смешиваем апельсиновый фреш с сахарной пудрой, добавляем цедру апельсина.

Шаг 7

Покрываем готовый горячий кекс апельсиновой глазурью. Морковный постный кекс с апельсиновой глазурью готов!

Морковь в постном кексе можно заменить тыквой и не добавлять при этом апельсиновый фреш. В качестве пряностей к тыкве подойдет мускатный орех.