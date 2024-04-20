Мощная магнитная буря красного уровня накрыла Землю: как защитить свое здоровье

20 апреля на Земле началась сверхмощная магнитная буря красного уровня опасности. Ее сила составляла шесть баллов из девяти возможных.

Согласно данным сервиса Meteoagent, геомагнитный шторм красного уровня опасности способен влиять на самочувствие метеозависимых людей, на беременных, детей, стариков и людей с хроническими заболеваниями.

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Магнитные бури на апрель 2024. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, вызывая головную боль, головокружение, тошноту.

Как уберечься во время магнитной бури:

Соблюдайте распорядок дня. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Спите не менее 7-8 часов в сутки. Ешьте больше фруктов, овощей и зелени. Пейте много воды. Ограничьте употребление кофе, алкоголя и сигарет. Регулярно занимайтесь спортом, но не перегружайте организм в период геоштормов. Даже непродолжительная прогулка на свежем воздухе может улучшить самочувствие. Избегайте стрессов. Слушайте спокойную музыку, читайте книги, медитируйте. Занимайтесь йогой или другими практиками, помогающими вам расслабиться.

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

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