Мощная магнитная буря начала бить по Земле: штормы продлятся двое суток
В воскресенье, 4 февраля, на Земле началась мощная магнитная буря силой в 4 балла. Подобные геомагнитные штормы могут влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
По данным Meteoagent, в понедельник, 5 февраля, геомагнитные колебания будут достаточно мощными и достигнут К-индекса 5 (максимальный показатель – 9).
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Что такое магнитные бури
Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Эти явления оказывают влияние на работу систем связи и человеческий организм.
Что происходит с человеком во время магнитных бурь
В основном, магнитные бури могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей. У чувствительных людей проявляются следующие симптомы:
- головные боли и головокружение;
- раздражительность и подавленное настроение;
- повышение или понижение давления; проблемы со сном;
- боль в суставах;
- апатия и тревога;
- депрессия, причины для которой нет;
- нарушение в работе сердечно-сосудистой системы;
- обострение хронических болезней.
Как пережить магнитные бури
Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, метеочувствительным людям следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Специалисты, в частности, советуют:
- Сделать перерыв в физической активности, чтобы снизить нагрузку на сердце.
- Принимать контрастный душ, чтобы поддержать кровеносные сосуды в тонусе.
- Убрать из рациона соленую, жареную и острую пищу, чтобы снизить нагрузку на печень и почки.
- Пейте больше воды.
- Принимать легкие седативные препараты, чтобы снизить уровень стресса.
- Быть осторожнее за рулем.
- Не следует курить и употреблять алкоголь хотя бы за 3 дня до наступления неблагоприятного периода.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
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