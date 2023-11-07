Мощная магнитная буря накрыла Землю и привела к появлению полярного сияния на разных континентах (фото)

6 ноября из-за сильных вспышек на Солнце наблюдалась продолжающаяся и ныне шестибалльная магнитная буря. Только 8 ноября геомагнитные колебания на Земле упадут до двух баллов.

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В результате мощной магнитной бури в разных уголках нашей планеты наблюдались полярные сияния. Как сообщает The Watchers, сияние напрямую связано с магнитными бурями, это происходит когда солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, энергия Солнца провоцирует геомагнитную активность.

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Магнитные бури в ноябре

По данным сервиса "Метеоагент", в течение следующих трех дней ожидается, что солнечная активность будет низкой. Солнечные удары могут повториться 9 ноября – геомагнитные колебания будут достигать 4 баллов.

С 10 по 13 ноября магнитные бури будут малоощутимы – до двух баллов.

14 ноября K-индекс геомагнитных ударов составит 4 балла.

С 15 по 21 ноября возможны двубалльные бури, а 22 ноября сила ударов возрастет до четвертого индекса.

Напомним, 5 ноября жители Украины наблюдали в небе красно-розовое северное сияние "Аврора". В астрономической обсерватории НАНУ сказали, будут ли полярные сияния в Украине обычным явлением.

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