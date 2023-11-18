Мощная магнитная буря растянется на двое суток: опасные периоды
Опасные геомагнитные колебания красного уровня ожидаются на Земле 18 и 19 ноября. В субботу сила ударов составит 6 баллов, а в воскресенье немного снизится – до 5 баллов.
По данным центра Meteoagent, 20 и 21 ноября ожидается период затишья, а 22 числа удары возобновятся. Сила магнитных бурь повысится к К-индексу 5.
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В период действия магнитных бурь люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение или снижение давления, боли и мышцах и суставах и т.д.
Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь быть очень осторожными и следить за своим здоровьем. Во время геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут ощущать упадок сил, ухудшение настроения, нарушение сна, головные боли и головокружение, перепады артериального давления.
Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь:
- Старайтесь отказаться от вредной пищи, не употребляйте алкоголь и не курите.
- Уменьшите физические нагрузки.
- Высыпайтесь.
- Старайтесь не стрессировать и избегать конфликтных ситуаций.
- Больше времени проводите на открытом воздухе.
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Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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