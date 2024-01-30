Мощная магнитная буря ударила по Земле: как защититься от негативного воздействия
Во вторник, 30 января, началась магнитная буря оранжевого уровня. Ее сила составляла 4 балла.
По данным центра Meteoagent, опасный период геомагнитных штормов растянется до 31 января. Только 1 февраля сила магнитных ударов снизится до 3 баллов.
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Магнитный бурый календарь
Как магнитные бури влияют на людей
К воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди. Также это не благоприятный период для метеозависимых людей.
Как чувствуются магнитные бури?
Магнитные бури могут вызвать широкий спектр симптомов, включая:
- Головная боль
- Тошнота
- Боль в мышцах и суставах
- Ухудшение сна
- Усталость
- Раздражение
- Тревожность
Что делать, когда магнитные бури
Есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить влияние геомагнитных штормов на ваше здоровье.
- Если у вас есть хронические заболевания, обязательно следите за их состоянием во время магнитных бурь.
- Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, отдыхайте больше, пейте много жидкости и избегайте чрезмерных физических нагрузок.
- Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
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