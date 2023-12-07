Мощная магнитная буря ударит по Земле: стала известна дата
Сейчас на Земле после мощной солнечной вспышки продолжается магнитная буря силой в четыре балла. Вскоре ее мощность вырастет до красного уровня опасности.
На сайте сервиса контроля за космической погодой Meteoagent отмечается, что в настоящее время мощность геомагнитных колебаний составляет 4 балла (оранжевый уровень), однако уже 9 декабря сила геомагнитных штормов достигнет К-индекса 6.
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Мощные магнитные бури могут оказывать влияние на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями. В частности, штормы могут привести к ухудшению самочувствия.
Что делать, чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм человека:
- соблюдайте режим дня, сна, отдыха;
- сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
- выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;
- избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;
- откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;
- соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.
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Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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