Мощная семибалльная буря ударила по Земле: как спастись от последствий

Новая неделя началась с рекордно мощной магнитной бури красного уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигла семи баллов из девяти возможных.

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Судя по прогнозу магнитных бурь на текущую неделю, обнародованном на сервисе Meteoagent, с 5 по 10 марта мощных геомагнитных штормов ожидать не стоит.

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Магнитный бурый календарь на март

Что делать когда магнитные бури

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головную боль, могут появиться раздражительность, перепады настроения, повышения или понижения артериального давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном, также может наблюдаться обострение хронических болезней.

Чтобы чувствовать себя лучше, рекомендуется:

Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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