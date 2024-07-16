Мощная шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: как защититься

Во вторник, 16 июля, на Земле продолжается шестибалльный геомагнитный шторм. Его опасность относится к красному уровню.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 17 июля буря закончится, однако уже 18 июля начнется снова. Геомагнитный шторм достигнет силы в четыре балла.

График магнитных бурь на июль. Источник: Meteoagent

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Магнитные бури случаются, когда происходят значимые конфигурации в магнитном поле Земли. Эти изменения могут быть вызваны солнечным ветром, который выбрасывает частицы из Солнца в космос или солнечными вспышками.

Во время магнитных бурь люди могут испытывать головные боли, головокружение, усталость, раздраженность, необычные сновидения и изменения настроения. Однако не все люди испытывают эти симптомы и реакция на магнитные бури может варьировать от человека к человеку.

В организме человека магнитные бури могут оказывать влияние на различные физиологические процессы из-за воздействия на нервную систему и электромагнитные поля. К примеру, некоторые исследования указывают на связь между магнитными бурями и увеличением количества сердечных приступов, гипертонии, а также ухудшением солнечных ритмов.

Что пить когда магнитные бури

Некоторые люди испытывают облегчение от симптомов, употребляя тёплые напитки, такие как чай или травяные настои. Теплые напитки помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.

Важно также обратиться к врачу, если вы испытываете серьезный дискомфорт или ухудшение самочувствия. Врач сможет предоставить индивидуальные советы и рекомендации по снятию симптомов.

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