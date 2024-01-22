Мощная шестибалльная магнитная буря будет бить двое суток подряд: что делать метеозависимым

Магнитные бури на Земле усилились. В понедельник, 22 января, начался геомагнитный шторм красного уровня, который продлится до 23 января включительно.

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По данным Meteoagent, магнитные бури силой в 6 баллов из 9 возможных стали самыми мощными с начала года. Такие штормы могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей и имеющих хронические заболевания.

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Когда в Украине магнитные бури

Симптомы воздействия магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Нарушение сна

Повышенная раздражительность

Увеличение частоты сердечных сокращений

Снижение артериального давления

Обострение хронических заболеваний

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, лучше обратиться к врачу.

Что делать когда магнитные бури

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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