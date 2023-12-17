Мощная шестибалльная магнитная буря накрыла Землю: сколько будут продолжаться удары

После мощной солнечной вспышки, которая произошла 14 декабря, Земля оказалась под действием мощных геомагнитных штормов красного уровня.

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По данным meteoagent, 17 декабря магнитные бури усилились до шести баллов из 9 возможных. Удары продлятся до 19 декабря, однако стихнут до 4 баллов. Новая магнитная буря красного уровня может повториться уже 22 декабря, а затем наступит период затишья.

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По предварительному прогнозу, до конца месяца сила геомагнитных ударов не будет превышать 2 и 3 балла – "зеленый уровень".

Календарь магнитных бурь на декабрь

Как пережить магнитные бури и что делать метеозависимым

Магнитные бури могут влиять на состояние здоровья, в частности, на чувствительность людей к определенным факторам. Особенно уязвимы к погодным аномалиям те, кто имеет хронические недуги, такие как бронхиальная астма, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, или кто стал жертвой сотрясения мозга, страдает вегето-сосудистой дистонией или атеросклерозом.

Большой процент метеопатов, то есть метеочувствительных людей, проживает в крупных городах, где загрязнение воздуха, смог и другие отрицательные факторы могут усиливать влияние погоды на организм.

Метеозависимости невозможно полностью избавиться, но можно уменьшить проявления этого явления. Медицинские эксперты рекомендуют ежедневные прогулки на свежем воздухе, регулярные физические упражнения, правильное питание, а также отказ от вредных привычек.

Однако если метеочувствительность оказывается выраженной и сопровождается тяжелыми симптомами, следует обратиться к специалисту для получения квалифицированной помощи.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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