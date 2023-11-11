Мощная шестибалльная магнитная буря растянется на двое суток: как защитить здоровье

На Земле длится шестибалльная магнитная буря, которая продлится до 13 ноября. Все эти дни метеозависимые люди могут чувствовать себя нехорошо.

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Специалисты из центра Meteoagent предупреждают, что геомагнитные колебания будут достаточно мощными и достигнут К-индекс 6 (максимальный показатель – К-9).

С 13 ноября магнитные бури будут ослабевать и станут малоощутимы – до двух баллов.

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Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Эти явления оказывают влияние на работу систем связи и человеческий организм.

В основном, магнитные бури могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей. У чувствительных людей проявляются следующие симптомы:

головные боли и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или понижение давления;

проблемы со сном;

боль в суставах;

апатия и тревога;

депрессия, причины для которой нет;

нарушение в работе сердечно-сосудистой системы;

обострение хронических заболеваний.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, метеочувствительным людям следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Специалисты, в частности, советуют:

Сделайте перерыв в физической активности, чтобы снизить нагрузку на сердце.

Принимать контрастный душ, чтобы поддержать кровеносные сосуды в тонусе.

Убрать из рациона соленую, жареную и острую пищу, чтобы снизить нагрузку на печень и почки.

Пейте больше воды.

Принимать легкие седативные препараты, чтобы снизить уровень стресса.

Быть осторожнее за рулем.

Не следует курить и употреблять алкоголь хотя бы за 3 дня до наступления неблагоприятного периода.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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