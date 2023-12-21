Мощных ударов будет больше: изменился график магнитных бурь на неделю
Уходящий декабрь стал рекордсменом по количеству магнитных бурь красного уровня – геомагнитные штормы происходили чуть ли не каждый день. Прогноз на конец месяца тоже не утешителен – мощные геомагнитные колебания будут интенсивными.
Согласно прогнозу Meteoagent, геомагнитные возмущения 21 декабря составляют 5 баллов из 9 возможных. Такие штормы могут вызвать недомогание людей с метеопатией и хроническими заболеваниями.
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22 и 23 декабря магнитные бури усилятся до шести баллов. По предварительному прогнозу, затишье наступит с 24 декабря и продлится до конца месяца.
Календарь магнитных бурь
Что делать в период геомагнитных колебаний:
- соблюдайте режим дня, сна, отдыха;
- сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
- выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;
- избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;
- откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;
- соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.
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