Моцарелла, красный перец и бекон: легкая закуска на новогодний стол

Моцарелла отлично сочетается с красным перцем и беконом. С этих простых ингредиентов вы можете приготовить вкусные закуски на праздник.

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Рецептом этого блюда поделились в Country Living. По желанию можно заменить отдельные продукты на любящие ваши семьи.

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Ингредиенты:

6 целых жареных красных перцев, нарезанных на полоски;

листья свежего базилика;

11 ломтиков вареного бекона (разрезать на трети);

шарики свежей моцареллы размером с вишню;

2 ст.л. оливкового масла первого отжима;

соль, черный перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Поверх полосок перца выложите базилик, бекон и моцареллу, равномерно распределив. Оберните перец вокруг начинки и закрепите деревянной шпажкой.

Шаг 2. Выложить на тарелку и сбрызнуть маслом. Приправить солью и перцем.

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