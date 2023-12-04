Может ли употребление яиц помочь похудеть: что говорят эксперты

Яйца могут быть полезным дополнением к здоровому рациону, особенно если вы пытаетесь похудеть. Исследование показало, что люди, которые ели яйца на завтрак, чувствовали себя более сытыми в течение дня и потребляли меньше калорий в целом, чем те, кто ел другие продукты на завтрак.

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В исследовании приняли участие 30 здоровых взрослых, которых случайным образом разделили на две группы. Одна группа ела яйца на завтрак в течение шести недель, а другая группа ела тосты, пишет Express.

В конце исследования участники группы, которая ела яйца, в среднем потеряли (0,54 кг больше, чем участники евшей тосты), они также сообщили о большем уровне сытости утром и в течение дня.

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Авторы исследования полагают, что это может быть связано с тем, что яйца содержат много белка. Белок является важным питательным веществом, которое помогает чувствовать себя сытым. Яйца также являются хорошим источником других питательных веществ, таких как витамины группы B, железо и селен.

Если вы пытаетесь похудеть, яйца могут быть хорошим дополнением к вашему рациону. Они сытные, питательные и низкокалорийные, пишет издание.

По словам диетолога доктора Кэрри Рукстон, яйца должны быть основной частью вашего рациона.

Она отметила, что включение яиц в ваш рацион может помочь добиться ваших целей по похудению. Экспертка сказала: "Умеренное потребление от 7 до 14 яиц в неделю – в контексте разнообразной и сбалансированной диеты – было бы полезно для большинства людей, особенно для содействия потреблению витаминов, минералов и белка, защиты жизненно важной мышечной массы и улучшения ощущения сытости после еды. Это хорошее питание, чтобы помочь контролировать вес".

Внимание! Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, поговорите со своим врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион.

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