Может нанести серьезный вред здоровью: почему нельзя спать у телефона

Спать с телефоном на зарядке – обычная практика для многих людей. Это удобно, ведь телефон всегда под рукой, если нужно проверить время или отключить будильник. Однако вредно ли это для здоровья?

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Некоторые исследования связывают длительное излучение от телефона при зарядке с риском рака, бесплодия, сердечных проблем и других заболеваний. Однако эти исследования не однозначны, и большинство экспертов считают, что риск невелик. Об этом пишет УНИАН.

Однако даже если риск для здоровья невелик, все равно лучше перестраховаться и держать телефон на достаточном расстоянии от головы во время сна. Электромагнитные излучения, испускаемые телефоном, могут влиять на наш сон и вызвать проблемы со сном, например, бессонницу.

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Есть ли риск пожара?

Эта причина является более конкретной и доказанной. Спящий рядом с телефоном на зарядке человек рискует пострадать от пожара или взрыва. Такие случаи уже были, и они могут повториться.

К повышенному риску пожара или взрыву также может привести использование неоригинальных или поврежденных зарядных устройств.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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