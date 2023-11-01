Может отрицательно повлиять на сон и самочувствие: почему не стоит спать под электроодеялом

Специалисты предупреждают, что пользование электрическим одеялом во время сна может оказать негативное влияние на ваше здоровье. Этот риск заключается в возможном непреднамеренном перегреве тела. Медицинские эксперты указывают, что некоторые состояния здоровья, такие как диабет, могут вызвать развитие периферической нейропатии, которая включает повреждения периферических нервов.

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Об этом пишет The Mirror.

Периферическая нейропатия развивается, когда нервы, находящиеся в конечностях тела, такие как руки, стопы и кисти, повреждаются. Это может привести к ощущению боли, покалыванию и онемению. Медики предупреждают, что эти симптомы могут снизить чувствительность к теплу, особенно во время сна.

Доктора Ева Глейзер и Элизабет Ко объясняют, что это может повысить риск перегрева во время сна с электрическим одеялом или даже может привести к ожогам в местах прямого контакта с этим устройством.

Хотя существуют сообщения о случаях смерти от теплового удара, вызванного электрическими одеялами, врачи подчеркивают, что они очень редки. Кроме того, одеяла с обогревом могут отрицательно влиять на качество сна.

Научные исследования также указывают на то, что нынешняя температура нашего тела снижается на 1-2 градуса ночью, что способствует улучшению качества сна. Эксперты предполагают, что нагретая спальная среда может мешать этим ночным температурным колебаниям и влиять на качество сна.

Также ученые обнаружили, что одеяла с обогревом создают электрические и магнитные поля очень низкой частоты, что негативно влияет на состояние здоровья.

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Вместо использования электрического одеяла всю ночь, врачи рекомендуют предварительно подогревать кровать за час до сна и выключать одеяло, когда вы ложитесь спать. Другим вариантом является использование нескольких слоев простых одеял ночью.

Необходимо помнить, что электрическое постельное белье никогда не следует использовать для новорожденных или лиц, которые не могут самостоятельно контролировать движения.

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