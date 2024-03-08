Может привести к появлению и развитию рака: потребление какого продукта нужно свести к минимуму

Наш пищевой рацион играет определяющую роль в поддержании здоровья. Однако существуют отдельные продукты, которые могут наносить вред организму изнутри. Один из них, созданный искусственно около 150 лет назад, со временем способен выедать сосуды, провоцируя развитие инсультов, пишет издание Главред. Некоторые медики даже приравнивают его к легким наркотическим веществам из-за способности вызывать зависимость.

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Этот продукт лишен витаминов и минералов, он способствует брожению других продуктов в организме и влечет за собой рост вредных грибков и бактерий, - настаивает известный врач Юрий Габовец.

Кроме того, побочный эффект, он может приводить к развитию онкологических заболеваний.

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Речь идет о белом сахаре.

Употребление сахара необходимо обязательно ограничивать. Это касается не только сахара, который мы добавляем в кофе или чай, но и продуктов со скрытым содержанием сахара. Прежде всего это сладости, сладкие газированные напитки, соки в упаковках и прочее.

Вывод очевиден – для сохранения здоровья и профилактики серьезных заболеваний следует избегать чрезмерного употребления сахара и продуктов, содержащих искусственно добавленные сахара. Природные источники углеводов, такие как фрукты и овощи, являются гораздо более полезной альтернативой для обеспечения организма необходимой энергией.

Напомним, мы уже писали, как похудеть с помощью кофе.

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