Может стать роковым: что будет угрожать украинцам за оставление собаки в автомобиле

В Украине оставление животных в закрытом автомобиле в жару может обернуться для водителя не только штрафом, но и уголовной ответственностью. Законодательство предусматривает суровое наказание вплоть до лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Оставлять домашних питомцев в машине на солнце – смертельно опасно. Даже через короткое время температура в салоне может подняться до критических показателей, особенно если окна закрыты. В таких условиях авто превращается в настоящую "тепловую ловушку". О рисках рассказал и. директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

Организм животного не способен быстро охлаждаться, поэтому перегрев, обезвоживание, потеря сознания и даже смерть могут наступить всего через 10–15 минут. Важно отметить, что даже стоянка в тени не гарантирует безопасность – воздух в салоне остается удушающим и опасным.

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Согласно законодательству, за оставление животных в потенциально смертельных условиях предусмотрен штраф от 3400 до 5950 гривен. Если из-за халатности животное пострадает или погибнет, водителю грозит уголовное наказание — от ограничения до лишения свободы сроком до трех лет. В таких случаях суд может принять решение о конфискации животного.

Специалисты советуют отказаться от поездок с домашними питомцами в жаркую погоду, если нет возможности поддерживать в машине комфортный микроклимат. Ведь небрежность может стоить жизни животному, а его владельцу свободы.

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