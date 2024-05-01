Может уничтожить весь урожай: как избавиться от виноградного клеща

С наступлением теплого времени года виноградари сталкиваются с многочисленными проблемами, ведь кроме ухода за лозой, им приходится бороться с вредителями. Одним из самых опасных для винограда является паутинный (войлочный) клещ, который может значительно ухудшить урожай.

Паутинные клещи питаются соком листьев винограда, прокалывая его. Это приводит к деформации и пожелтению листьев, а также к задержке роста и развитию растения. В серьезных случаях клещи могут полностью уничтожить урожай. Вредители попадают на лозу с ветром или дождевыми каплями. Их колонии могут образовываться на старых необрезанных лозах и почках. Об этом пишет Обозреватель.

Признаки поражения виноградным клещом:

Листья становятся выпуклыми и имеют характерный красный оттенок.

Обратная сторона листьев покрыта ворсистым налетом.

Пораженные участки листьев могут казаться похожими на пораженные милдью, поэтому для диагностики рекомендуется потереть ворсистый участок: при мучнистой росе налет легко снимается.

Как избавиться от паутинного клеща?

Существует несколько методов борьбы с виноградным клещом:

Народные методы:

Настой луковой шелухи: Замочите 200 г луковой шелухи в 10 л воды на 2-3 дня. Процедите настой и опрыскивайте лозу и листья.

Замочите 200 г луковой шелухи в 10 л воды на 2-3 дня. Процедите настой и опрыскивайте лозу и листья. Настой бархатцев: Залейте 500 г сушеных бархатцев 10 л воды и настаивайте в течение 2 суток. Добавить 50 г хозяйственного мыла и тщательно перемешать. Разделайте пораженные участки лозы.

Залейте 500 г сушеных бархатцев 10 л воды и настаивайте в течение 2 суток. Добавить 50 г хозяйственного мыла и тщательно перемешать. Разделайте пораженные участки лозы. Отвар одуванчика: Залейте 500 г свежего одуванчика 10 л теплой воды и настаивайте в течение 3 часов. Процедите отвар, добавьте мыльный раствор и опрыскайте лозу.

Залейте 500 г свежего одуванчика 10 л теплой воды и настаивайте в течение 3 часов. Процедите отвар, добавьте мыльный раствор и опрыскайте лозу. Отвар ромашки: залейте 1 кг сухих цветов ромашки или 3 кг свежих 10 л кипятка и настаивайте 16 часов. Процедите отвар, добавьте 40 г хозяйственного мыла и разделайте лозу.

Химические методы:

Акарициды: Эти препараты более эффективны, чем народные средства, но их следует использовать с осторожностью, следуя инструкции производителя.

Эти препараты более эффективны, чем народные средства, но их следует использовать с осторожностью, следуя инструкции производителя. Биологические методы Применение полезных насекомых, таких как хищные клещи, может помочь в борьбе с вредителями.

Профилактика:

Регулярно осматривайте лозу и листья на предмет вредителей.

Обрезайте старые и больные ветки.

Собирайте и уничтожайте опавшие листья.

Не сажайте лозу слишком густо.

Своевременно проводите профилактические обработки лозы.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от красного паутинного клеща.

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