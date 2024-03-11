Чрезмерное потребление сахара может иметь губительные последствия для здоровья, провоцируя развитие диабета, избыточного веса и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако правильное питание позволяет держать уровень глюкозы под контролем. Отказ от определенных продуктов, повышающих сахар в крови, первый шаг к оздоровлению.

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Сладкие газированные напитки содержат огромное количество сахара, что может привести к инсулинорезистентности – состоянию, когда клетки не реагируют на инсулин должным образом. Это крайне опасно, ведь инсулин отвечает за усвоение сахаров организмом. Об этом пишет Радиотрек.

Продукты из белой муки, такие как хлеб и выпечка, имеют высокий гликемический индекс, что приводит к резкому скачку сахара после их потребления. Замените их на цельнозерновые изделия с клетчаткой, которая замедляет усвоение углеводов.

Консервированные фрукты и соки также богаты сахарами, поэтому лучше употреблять свежие ягоды и фрукты умеренной сладости, например яблоки, груши или клюква. Запекание фруктов сохраняет их полезные свойства.

Овощи с высоким содержанием крахмала, такие как картофель, свекла, морковь и кукуруза, могут привести к выбросу глюкозы в кровь. Однако их можно употреблять в ограниченных порциях в комбинации с белковой пищей.

Жирное красное мясо, колбасные изделия богаты насыщенными жирами, нарушающими чувствительность клеток к инсулину. Замените их на песни источника белка: курятину, индейку, рыбу.

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Алкоголь содержит много сахаров, особенно сладкие вина, ликеры и коктейли. Он также нарушает выработку инсулина поджелудочной железой. Даже умеренные дозы могут вызвать резкие скачки глюкозы у диабетиков, поэтому при высоком сахаре лучше полностью отказаться от алкоголя.

Готовые промышленные соусы, приправы и заправки часто содержат скрытые сахара и подсластители. Готовьте их самостоятельно, используя специи, лимонный сок, зелень вместо сахара.

Напомним, мы уже писали, какой картофель самый полезный.

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