Можете потерять урожай в следующем году: почему нельзя обрезать клубнику осенью

Дачники с опытом советуют очень осторожно и не сильно обрезать клубнику осенью. Они советуют удалить только те листья, которые повредились или заболели, чтобы помешать развитию различных заболеваний этой летней ягоды на огороде.

Ни в коем случае нельзя обрезать здоровые листья, ведь именно они помогают клубнике накапливать нужные ресурсы для успешной зимовки.

В уходе за клубникой осенью есть один шаг, которого следует избежать, чтобы предотвратить гибель растений зимой. Опытные садоводы раскрыли, чего не следует делать с этой летней ягодой перед зимним сезоном для сохранения будущего урожая.

Новости.LIVE делится полезными советами для садоводов-любителей. Клубника, как и другие огородные культуры, нуждается в надлежащем уходе, включая удобрение, полив, обрезку и защиту от вредителей и болезней. Однако знатоки садоводства поделились важной информацией о том, чего ни в коем случае нельзя делать с этой ягодой.

Речь идет об удалении листьев, играющих ключевую роль в защите растения в течение зимнего периода. Узнайте, почему это не рекомендуется и как правильно ухаживать за кустами клубники осенью.

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Почему не стоит обрезать листву клубники осенью

Специалисты предостерегают от обрезки листьев клубники в осенний период, поскольку именно в них аккумулируются питательные вещества, помогающие растению лучше выдерживать холода. Кроме того, листья защищают крону, корни и молодые почки, предотвращая их гибель от сильных морозов.

Обрезая эти части кустов, вы рискуете сделать растения более уязвимыми к низким температурам.

Напомним, ранее UAportlal рассказывал, как правильно высаживать розы осенью, чтобы они укоренились в холода.

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