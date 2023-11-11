Можете сильно навредить: хозяйки ответили, почему нельзя мыть пол горячей водой

Горячая вода улучшает эффективность моющих средств и быстрее растворяет жир и грязь. Когда мы моем посуду, всегда используем теплую воду.

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Однако в случае мытья полов это не так уж и полезно. Специалисты утверждают, что горячая вода может повлечь за собой появление налета и разводов от быстрого высыхания воды с моющим средством.

Об этом пишет ТСН.

Если пол сильно загрязнен, можно воспользоваться горячей водой и мылом, но затем следует промыть его прохладной водой.

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Это правило действует и в случае применения пылесосов с функцией мытья полов. При использовании паровых швабр или другой техники, работающей на основе пара, горячая вода, напротив, будет положительно влиять на пол, оставляя ее чистой и блестящей. Итак, выбирая, какой водой мыть пол, важно учитывать задачу и выбирать оптимальный вариант для сохранения чистоты покрытия.

Напомним, мы уже писали, зачем солить воду для мытья полов.

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