Можно ли держать кота за хвост: факты, которые следует знать

Хвост у кота – довольно чувствительная часть тела. Их хвост является частью позвоночника и содержит много нервов (особенно у основания), и повреждение этих нервов может привести к различным медицинским проблемам, в том числе параличу, поэтому никогда не следует брать кота за хвост.

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Специалисты по askmycats отмечают, что вычесывать шерсть из хвоста разрешается, если вы делаете это осторожно и если животное не сопротивляется. "Никогда не следует держать кошку за хвост. Хвост кошки содержит мышцы, кожу, жир и является продолжением позвоночника. В хвосте расположены несколько позвонков и нервные окончания... Нервы помогают двигать их хвостом", – говорится в сообщении.

Если вы дёргаете своего кота за хвост, он может сломать позвонки, тем более нельзя кота переносить, держа за хвост.

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Травмы хвоста могут нанести определенные необратимые повреждения.

"Хвост имеет несколько главных управляющих нервов, которые могут влиять на мышцы хвоста, а также контролировать мочеиспускание и дефекацию. Потягивание за хвост может привести к повреждению нервов, которые могут вызвать паралич задних лап или таза. И тогда вам придется вручную помогать кошке из мочеиспусканием и дефекацией ежедневно", – предупредили специалисты.

Зачем котам хвост

Хвост помогает котам балансировать и держать равновесие. Также кошки используют хвосты для общения. Когда кошки поднимают хвост, они распространяют свой запах – феромонами метят территорию.

Движение хвостом может означать разные эмоции животного, однако это обычно недовольство, страх, агрессия, волнение или злоба.

Ранее специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать.

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