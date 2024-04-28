Можно ли есть кисломолочный творог, если у вас высокое давление: ответ ученых

Сыр – это не только вкусный продукт, но и источник ценного белка. Однако многие его сорта содержат много соли, что может негативно влиять на людей с гипертонией.

Можно ли есть сыр при высоком давлении? Ответ – да, но с умом! Вот несколько советов с сайта nv.ua, как сделать сыр частью здорового рациона. Ешьте сыр с умом и наслаждайтесь его вкусом без ущерба для здоровья.

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Выбирайте сыры с низким содержанием натрия. Есть много сортов сыра, которые содержат менее 100 мг натрия на порцию.

Есть много сортов сыра, которые содержат менее 100 мг натрия на порцию. Ешьте сыр небольшими порциями. 30 г сыра – это уже одна порция, содержащая около 20% суточной нормы кальция.

Сбалансируйте сыр другими продуктами. Добавьте в сыр свежие овощи, зелень или цельнозерновой хлеб, чтобы получить комплекс полезных веществ.

Добавьте в сыр свежие овощи, зелень или цельнозерновой хлеб, чтобы получить комплекс полезных веществ. Готовьте творожные блюда самостоятельно. Так вы можете контролировать количество соли и других ингредиентов.

Какие сорта сыра подходят людям с гипертонией?

Рикотта: Этот сыр содержит мало жира и натрия, а также богат кальцием.

Этот сыр содержит мало жира и натрия, а также богат кальцием. Творог: Творог – это еще один отличный вариант с низким содержанием натрия и высоким содержанием белка.

Фета Сыр фета с низким содержанием натрия можно использовать в салатах или в качестве начинки для фаршированных перцев.

Сыр фета с низким содержанием натрия можно использовать в салатах или в качестве начинки для фаршированных перцев. Моцарелла: Моцарелла с низким содержанием натрия – хороший выбор для пиццы, макаронных изделий или салатов.

Помните:

Консультация с врачом – это самый лучший способ узнать, какие продукты питания подходят именно вам.

Важно не только выбирать сыр с низким содержанием натрия, но и ограничивать потребление соли в течение дня.

Здоровый рацион – это только один из компонентов контроля АД. Не забудьте также о регулярных физических упражнениях и отсутствии вредных привычек.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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