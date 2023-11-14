Можно ли котам прокалывать уши и одевать серьги: предупреждение экспертов

Хозяева кошек, кроме того, что покупают одежду для своих любимцев, могут решиться и кое-где на совершенно непонятные поступки. Для примера, они делают бесшерстным животным тату и прокалывают им уши.

Видео дня

Некоторые люди считают, что прокалывание ушей котам модно и стильно. Другие считают, что это ненужная процедура, которая может причинить вред животному. Специалисты по Ask Му Cats рассказали, почему не стоит цеплять на уши животному серьги.

Читайте также: Можно ли котам есть траву: что говорят ученые

Стоит ли прокалывать уши коту?

Это решение является личным. Если вы решили проколоть уши своему коту, важно сделать это у квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы с животными.

Однако прокалывать уши кошке не рекомендуется, поскольку это может привести к серьезным повреждениям нервов или сосудов, что может ухудшить слух и обоняние вашего питомца.

Эта процедура может расцениваться как жестокое обращение с животными. В некоторых странах это запрещено на законодательном уровне.

Кроме того, отмечают специалисты, серьги с пирсингом неудобны, неестественны и мало пользы для жизни кошки.

Отмечается, что кошачьи уши очень хрупкий аспект их анатомии, в этой области есть несколько нервных структур, отвечающих за их правильную работу.

"Когда вы прокалываете коту уха, врезающийся в него металл подвергает риску эти нервы. Повреждение этих нервов может привести к отсутствию чувствительности, дискомфорта и даже ориентации", – добавили специалисты по кошачьему здоровью.

Читайте также: Можно ли собак кормить кошачьим кормом, а кошек собачьим: советы экспертов

Другое объяснение, почему вам следует избегать прокалывания ушей вашей кошки, заключается в том, что животное рискует стать глухим, а еще получить травмы. Коты лапами умываются и очищают свое тело. Поэтому если на ухе будет серьга, кот лапой может содрать ее и ухо будет травмировано, что грозит развитию инфекции.

"Кот не должен носить какие-либо серьги – ни при каких обстоятельствах. Кошки чешут уши регулярно и привычно. Нет никакого шанса, что серьгу не вытянут, и в ухе, в котором она была, останется кровавая ранка", – резюмировали специалисты.

Ранее специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!