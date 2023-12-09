Можно ли научить собаку не лаять без надобности: ответ специалиста

Лай собаки может быть раздражительным и даже вредным для отношений с соседями. Если ваша собака лает без остановки, это будет раздражать не только жителей вашего дома, но и тех людей, которые живут по соседству.

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Специалисты из Аnimalreport рассказали о причинах чрезмерного лая собак и о том, как заставить животное вести себя "прилично" не только дома, но и на улице.

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Прежде всего эксперты советуют убрать мотивацию лаять. Вам нужно понять, почему она лает. Если вы сможете определить причину лая, вы сможете начать работать над ее устранением. Это могут быть следующие факторы:

Тоска или разочарование

Страх или тревога

Попытка привлечь внимание

Защита территории

Например, если ваша собака лает от скуки, дайте ей больше физических и умственных упражнений. Если она лает от страха, помогите ей преодолеть свой страх с помощью положительного подкрепления.

Игнорируйте лай

Если ваша собака лает, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте ее. Если вы отреагируете на лай, вы только закрепите это поведение.

Если вы не можете игнорировать лай, подождите, пока собака затихнет, прежде чем уделить ей внимание.

Десенсибилизируйте собаку к раздражителю

Если ваша собака лает на конкретный раздражитель, например на других собак или людей, вы можете попытаться десенсибилизировать ее к этому раздражителю.

Начните с того, что поместите раздражитель на значительном расстоянии от собаки. Дайте собаке угощение, пока она смотрит на раздражитель, но не лает. Постепенно приближайте раздражитель, пока собака не сможет оставаться спокойной даже рядом с ней. Для этого трюку вам нужно будет договориться с кем-то из знакомых, на чей приход собака постоянно реагирует лаем.

Когда ваша собака начинает лаять, попросите ее сделать что-то, что не совместимо с лаем. К примеру, вы можете попросить ее лечь или сесть.

Если собака выполнит вашу команду, похвалите ее и дайте ей угощение.

Держите собаку уставшей

Усталая собака менее склонна к лаю. Убедитесь, что ваша собака получает достаточно физических и умственных упражнений.

Обратитесь к кинологу

Если вы не можете самостоятельно уменьшить лай своей собаки, обратитесь к сертифицированному профессиональному кинологу. Кинолог поможет вам определить причину лая и разработать план лечения.

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