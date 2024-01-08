Можно ли пить чай, если у вас проблемы с давлением: ответ ученых

Гипертония, или повышенное артериальное давление, является серьезным заболеванием, которое может привести к сердечным заболеваниям, инсульту и другим проблемам со здоровьем.

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Коррекция образа жизни, включая диету и физические упражнения, является важным компонентом лечения гипертонии. Однако некоторые напитки, например кофе, могут отрицательно влиять на АД. Пишет сайт ncbi.nlm.nih.gov.

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Некоторые исследования показывают, что чай может помочь снизить АД. В частности, исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что потребление зеленого чая значительно снижает давление.

Другие исследования, опубликованные в журнале CPB, показали, что черный чай также может помочь снизить артериальное давление.

Кажется, что чай из гибискуса (каркаде) также может быть полезен гипертоникам. Исследование, опубликованное в журнале Research Gate, показало, что напитки, изготовленные из Hibiscus sabdariffa L, также эффективно снижали АД.

Однако важно отметить, что эти исследования были невеликими и дополнительные исследования понадобятся для подтверждения этих результатов.

Какой чай самый лучший для гипертоников?

Согласно имеющимся исследованиям, зеленый чай, черный чай и чай из гибискуса могут быть полезны для гипертоников. Однако важно употреблять чай в умеренных количествах. Употребление более 5 чашек зеленого чая в день может привести к повышению АД. Поэтому лучше употреблять не более 3-4 чашек чая в день.

Если вы гипертоник, и вы хотите пить чай, поговорите со своим врачом о том, какой чай является лучшим для вас.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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